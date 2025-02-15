Продукты в Украине бьют ценовые рекорды: что подорожало больше всего и какие прогнозы на весну

За год в Украине больше всего выросли цены на масло (+33,9%), масло (+25,4%), овощи (+33,9%) и хлеб (+20,3%). В январе 2025 года продукты подорожали еще на 1,2%, а за год рост составил 12,9%. Этот тренд сохранится, и к весне ожидается дальнейшее повышение стоимости овощей, хлебобулочных изделий и молочной продукции.

Директор Экономического дискуссионного клуба объяснил причины роста цен на продукты в комментарии для focus.ua. Согласно данным Госстата, в январе стоимость продуктов питания увеличилась на 1,2%. Больше всего подорожали овощи – за месяц их цена выросла на 5,5%, а по сравнению с январем 2024 года – на 33,9%:

овощи – +33,9%;

– +33,9%; масло – +33,9%;

– +33,9%; подсолнечное масло – +25,4%;

– +25,4%; хлеб – +20,3%;

– +20,3%; молоко – +18,1%;

– +18,1%; сыр – +17,5%;

молочные продукты в целом – +15,2%;

– +15,2%; фрукты – +12,5%;

– +12,5%; рыба и рыбопродукты – +11,6%;

– +11,6%; мясо – +5,3%.

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Причины роста цен на продукты

1. Нехватка рабочей силы

Как отмечает Пендзин, одним из ключевых факторов подорожания молочных продуктов и мяса является сокращение производства в домохозяйствах. "В Украине значительная часть молока производится в хозяйствах населения, но сейчас люди резко сократили производство. Физически не хватает рабочих рук. То же касается и свинины – значительную часть мяса раньше производили частные хозяйства, а теперь они не могут поддерживать прежние объемы. Как следствие, предложение падает, а цены растут", – пояснил он.

2. Дефицит овощей и неблагоприятные погодные условия

Цены на овощи борщевого набора (картофель, капуста, свекла, морковь, лук) за последний месяц выросли на 5,5% и будут оставаться на высоком уровне вплоть до появления нового урожая. Эксперты East Fruit отмечают, что сейчас картофель в Украине стоит столько же, как импортируемый из Польши, Нидерландов или Литвы.

Ситуация осложнилась из-за низкого урожая семенного картофеля в Нидерландах в 2023 году, что создало трудности с поставками качественного посевного материала в Украину. Дополнительными факторами подорожания стали рост цен на удобрения, средства защиты растений, электроэнергию и оплату труда.

Ситуация усложнилась из-за низкого урожая семенного картофеля в Нидерландах в 2023 году, что создало трудности с поставкой качественного посевного материала в Украину. Дополнительными факторами удорожания стали рост цен на удобрения, средства защиты растений, электроэнергию и оплату труда.

3. Дорогие тепличные овощи

Тепличные огурцы и помидоры, которые зимой импортируют из Турции, сейчас продаются по рекордным ценам. "За год стоимость огурцов выросла на 30% – сейчас они стоят 110-150 грн/кг, а помидоры – 89-160 грн/кг. Основные причины такого подорожания – высокие цены на турецком рынке и неблагоприятные погодные условия в стране-поставщике", – сообщают аналитики. Весомых изменений в ценовой ситуации до апреля не ожидается – снижение стоимости возможно только после поступления на рынок украинских тепличных овощей.

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4. Проблемы с аграрным сектором

"Полевые работы уже начались, но из-за мобилизации не хватает людей. Критерии бронирования военнообязанных слишком жесткие, и фермеры не могут выполнить эти требования. Как следствие, меньше рабочих рук – меньше урожая – выше цены", – объясняет заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Эксперт также подчеркивает, что рост стоимости топлива и повышение акцизов на дизельное топливо создадут дополнительные трудности для аграриев. "С 2025 года акциз на дизель поднялся с 139 евро до 215 евро за 1000 литров. Это повлечет дополнительные расходы для сельскохозяйственного сектора в размере более 5,5 млрд грн в год", – отметил специалист.

5. Дорогая электроэнергия

Увеличение стоимости электроэнергии сказывается на ценах всех товаров. "Сегодня холодильные установки для хранения овощей требуют больше электроэнергии, особенно в холодный период. Это напрямую влияет на себестоимость продукции", – отмечает Марчук.

Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение цен. "Продовольствие потянет за собой больший рост. Особенно дешевый сегмент – хлеб, овощи, крупы. Чем люди беднее, тем больше они покупают самых дешевых продуктов, а их цена растет быстрее всего", – отмечает Олег Пендзин. Среди ключевых факторов, которые будут влиять на рост цен:

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко возрастут цены на популярные продукты.

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