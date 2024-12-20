В Украине резко подорожал популярный овощ: на сколько взлетели цены

В Украине значительно выросли цены на морковь. На сегодня производители реализуют ее по 20-28 грн/кг, что на 11% дороже по сравнению с концом прошлой недели (9-15 декабря).

Как сообщает EastFruit, за последние две недели темпы торговли в этом сегменте тоже продолжают расти. "С конца прошлой недели морковь в Украине подорожала в среднем на 11%, и сегодня производители готовы отгружать эту продукцию по цене 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 кг) в зависимости от качества, региона и других условий сделки", – указывается в сообщении.

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В то же время отмечается, что, по словам основных игроков рынка, повышение цен связано с увеличением торговой активности. При этом большинство хозяйств:

прекратили реализацию моркови более высокого качества, надеясь на дальнейший рост цен;

сохранили основную часть урожая для длительного хранения.

"К реализации они предлагают лишь излишки. Вследствие чего предложение моркови на рынке несколько ограничено", – объясняют аналитики.

Между тем, по данным "Минфина", в супермаркетах Украины средняя стоимость моркови составляет 30,03 грн/кг, что немного больше, чем средняя цена ноября (29,83 грн). Однако, вероятно, из-за значительного повышения отпускных цен этот продукт может вскоре еще больше подорожать.

Напомним, UAportal уже писал, какие пищевые продукты резко удорожают в Украине.

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