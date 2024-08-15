В Украине стремительно подешевел ключевой продукт: какая причина

Цены на сахар в Украине существенно снизились до 26,5-27,5 грн за килограмм из-за трудностей с экспортом. Это может привести к тому, что стоимость сахара в супермаркетах также начнет снижаться.

Всеукраинский аграрный совет сообщил о сложившейся ситуации. Они отметили, что в августе Украина экспортировала лишь 3-4 тысячи тонн сахара, что является крайне низким показателем по сравнению со 100 тысячами тонн, которые были экспортированы два месяца назад. Об этом пишет OBOZ.UA.

В то же время подчеркивается, что в будущем ожидается рост запасов сахара в Украине. Это связано с увеличением внутреннего производства, а также тем, что из-за ограничения экспорта в Европу "украинским производителям нужно искать новые рынки сбыта".

"Однако в новом сезоне Европа также увеличит производство сахара, что усложнит реализацию украинской продукции на международном уровне. Объективно, до января 2025 года Украине придется или платить высокие экспортные пошлины, или ждать обнуления квот. Учитывая нынешнюю ситуацию, можно ожидать, что в новом сезоне цены будут низкими", – отметили в совете.

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Почему закрыт экспорт сахара в Европу

Проблема с экспортом сахара возникла после того, как в начале июля Европейский Союз возобновил пошлины на ввоз ряда украинских продуктов, применив механизм "экстренного торможения". Это решение затронуло сахар и яйца, экспорт которых из Украины в ЕС уже превысил допустимые квоты.

Механизм "экстренного торможения" предусматривает автоматическое восстановление пошлин на определенные товары, включая упомянутые выше. Эта мера активируется, как только объемы экспорта такой продукции из Украины в ЕС достигают среднегодового уровня, установленного с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Какая стоимость сахара в супермаркетах

В то же время, крупные украинские супермаркеты повышают цены на сахар. По данным мониторинга "Минфина", 14 августа сахар продается в среднем по 36,52 грн/кг, что больше чем на 1 грн. от средней цены в июле.

В торговых сетях цена продукта варьируется от 34,89 до 41,4 грн/кг. В частности:

Auchan – 34,9 грн/кг;

Novus – 34,89 грн/кг;

Metro – 34,9 грн/кг;

Megamarket – 41,4 грн/кг.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в Украине на 20 процентов может подорожать один из самых популярных продуктов.

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