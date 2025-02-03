В Украине существенно подешевел популярный овощ: почему цены внезапно пошли вниз

На данный момент в Украине огурцы реализуются по цене от 65 до 110 грн/кг, что примерно на 19% ниже, чем неделю назад. Основными факторами такого удешевления стали слабый спрос и увеличение объемов импорта, что дополнительно влияет на рынок.

Об этом сообщили аналитики EastFruit. Украинский рынок тепличных овощей продолжает меняться, и одной из главных тенденций последней недели стало существенное снижение стоимости огурцов.

На минувшей неделе (с 27 января по 2 февраля) цены на тепличные огурцы в Украине варьировались от 65 до 110 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объема партии. Таким образом, за последние семь дней их стоимость снизилась в среднем на 19%. Эксперты объясняют такое удешевление следующими факторами:

снижение спроса – потребители стали покупать меньше тепличных овощей, что заставляет продавцов корректировать цены в сторону уменьшения;

рост импорта – на украинский рынок активно поступают большие объемы огурцов из-за рубежа, что усиливает конкуренцию для отечественных производителей;

сезонный фактор – из-за изменения погодных условий и увеличения поставок из теплиц цены традиционно подвержены колебаниям, особенно в переходные периоды.

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Эксперты предполагают, что в ближайшие недели стоимость огурцов может и дальше снижаться, особенно при условии увеличения импорта и низкого внутреннего спроса. Однако, если погодные условия ухудшатся или объемы поставок из-за рубежа сократятся, рынок может претерпеть резкие изменения.

В украинских супермаркетах тепличные огурцы продаются в диапазоне 113-125 грн/кг. Стоимость формируется в зависимости от страны происхождения, сорта (короткоплодные обычно дешевле гладких), региона и ценовой политики конкретной сети. В крупнейших торговых сетях цены на огурцы составляют:

АТБ – 113,89 грн/кг;

Сельпо – 124 грн/кг;

Varus – 119,90 грн/кг.

Напомним, ранее в Украине подешевел ряд важных продуктов.

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