В Украине существенно подорожает ключевой продукт питания: на сколько вырастут цены

Цены на продукты в Украине в 2024 году повысились на 20%. Основными причинами этого стали инфляция, увеличение стоимости энергоносителей и последствия войны. В 2025 году ожидается продолжение этого тренда, причем хлеб может дорожать на 1,5-2% каждый месяц, что приведет к годовому росту более чем на 20%.

Об этом в комментарии "УНИАН" сообщил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета. По его словам, в 2024 году украинцы почувствовали значительное повышение цен на продукты питания, вызванное совокупностью внутренних и внешних факторов.

Основные факторы повышения цен

инфляция: в 2024 году уровень инфляции в Украине превысил 12%, что стало одним из главных факторов роста стоимости продуктов. Увеличение расходов на энергоносители, кредиты и производственные процессы значительно повлияло на ценовую политику компаний;

война: боевые действия привели к нехватке рабочей силы в аграрном секторе, промышленности и логистике. Из-за этого предприятия вынуждены вкладывать средства в автоматизацию производства и поднимать заработную плату для привлечения работников, что в результате повысило себестоимость продукции;

энергетический кризис: постоянные перебои с электроснабжением заставили производственные предприятия активно использовать генераторы, что привело к значительному росту расходов на топливо и техническое обслуживание оборудования;

рост стоимости топлива: повышение акцизов на горюче-смазочные материалы в конце 2024 года значительно повлияло на логистические расходы, что, в свою очередь, увеличило стоимость доставки продуктов к потребителям;

импортная зависимость: высокий курс доллара по отношению к гривне вызвал подорожание импортных комплектующих и оборудования, используемых в производственных процессах, что также повлияло на конечную цену продуктов.

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В 2024 году хлеб стал символом экономических вызовов в Украине. Согласно данным Госстата, стоимость пшеничной муки выросла с 15,69 грн/кг в январе до 19,21 грн/кг в ноябре. Это привело к повышению средней цены хлеба с 44,07 грн до 50,98 грн за килограмм. В то же время мука составляет лишь 30% в общей себестоимости хлебобулочных изделий.

Ключевыми факторами подорожания стали расходы на энергоносители, топливо и логистику. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году цены на продукты питания продолжат расти, прежде всего по следующим причинам:

рост цен на топливо : повышение акцизов привело к значительному подорожанию топлива;

: повышение акцизов привело к значительному подорожанию топлива; валютные колебания : нестабильный курс гривны относительно других валют затрудняет импорт сырья и комплектующих, что влияет на конечную стоимость продукции;

: нестабильный курс гривны относительно других валют затрудняет импорт сырья и комплектующих, что влияет на конечную стоимость продукции; дорогие энергоносители: высокие тарифы на электроэнергию, а также возможные перебои с электроснабжением создают дополнительное финансовое давление на производство.

В итоге цены на хлеб могут повышаться на 1,5-2% ежемесячно, что в целом за год составит более 20% роста. Такая тенденция может усложнить доступ к этому базовому продукту для многих украинцев, ведь минимальная заработная плата и пенсии остаются неизменными.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существенно переписали цены на сигареты и алкоголь.

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