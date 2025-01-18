Вперше за 10 місяців: ціна на популярний овоч в Україні пішла вниз

В Україні почали знижуватися ціни на моркву. Лише за перші дні цього тижня вартість овоча впала на 10%, що експерти пов’язують із низьким рівнем роздрібних продажів.

За даними аналітиків EastFruit, виробники дедалі частіше змушені сортувати свої запаси моркви. При цьому рівень відбраковування цьогоріч значно перевищує торішній, особливо серед фермерів, які не мають належно обладнаних сховищ.

У результаті на українському ринку вперше з березня 2024 року зафіксовано здешевлення моркви. Ціни знизилися в середньому на 10% і зараз становлять 23-30 грн за кілограм залежно від якості та обсягу партії. Виробники змушені йти на такі заходи, незважаючи на обмежену кількість якісної продукції на ринку.

Морква подешевшала вперше з березня 2024. Джерело: EastFruit

"Ціни продовжує тиснути стриманий попит на овочі середньої та низької якості. Гуртові покупці та роздрібні мережі закуповують такі коренеплоди лише в невеликих обсягах, пояснюючи це дуже низькими темпами роздрібного продажу", – зазначають аналітики EastFruit.

Читайте також: Ціни на продукти харчування в Україні б’ють рекорди: які товари подорожчали найбільше

Низька якість врожаю 2024 року пов’язана з несприятливими погодними умовами під час вегетації та збирання. У липні в Україні панувала спекотна та посушлива погода, що негативно вплинула на розвиток посівів. Восени ситуацію ускладнили сильні опади, через які фермери закладали врожай на зберігання з підвищеною вологістю.

"Попри здешевлення, морква наразі продається в Україні у 2,2 раза дорожче, ніж у середині січня минулого року", – додають експерти з аграрного сектору.

Раніше ми розповідали, який популярний овоч найбільше здорожчав в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!