В Украине существенно подорожала коммуналка: какой из тарифов вырос больше всего
Стоимость коммунальных услуг в Украине заметно выросла. За период с мая 2024 года до мая 2025-го общие тарифы повысились на 20,1%. Однако рост коснулся не всех сфер – некоторые услуги остались на том же уровне.
Наибольший скачок зафиксирован в цене на электроэнергию, которая подорожала на 63,6%. Такие данные обнародовали в Государственной службе статистики. В ведомстве также отметили, что подорожали и другие услуги:
- Услуг по управлению многоквартирными домами – на 17,9%.
- Уборка мусора – на 10,5%.
- Удержание и ремонт жилья – на 3,3%.
- Водоснабжение – на 0,7%.
- Канализации – на 0,6%.
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Какие коммунальные услуги не подорожали:
- природный газ.
- Горячая вода, отопление.
Как изменились тарифы за 2025 год
Вместе с тем отмечается, что с начала 2025 года заметно выросла стоимость услуг по обслуживанию многоквартирных домов – на 10,3%. Кроме того, повысились тарифы на:
- Содержание и ремонт жилья – на 2%.
- Уборка мусора – на 1,9%.
- Водоснабжение – на 0,7%.
- Канализацию – на 0,6%.
Напомним, ранее мы рассказывали, что части украинцев придется втрое больше платить за коммунальные услуги.
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