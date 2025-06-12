В Україні істотно подорожчала комуналка: який з тарифів зріс найбільше

Вартість комунальних послуг в Україні помітно зросла. За період з травня 2024 року до травня 2025-го загальні тарифи підвищилися на 20,1%. Проте зростання торкнулося не всіх сфер – деякі послуги залишилися на тому ж рівні.

Найбільший стрибок зафіксовано в ціні на електроенергію, яка подорожчала на 63,6%. Такі дані оприлюднили у Державній службі статистики. У відомстві також зауважили, що подорожчали й інші послуги:

Послуг з управління багатоквартирними будинками – на 17,9%.

Прибирання сміття – на 10,5%.

Утримання та ремонту житла – на 3,3%.

Водопостачання – на 0,7%.

Каналізації – на 0,6%.

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Які комунальні послуги не подорожчали:

Природний газ.

Гаряча вода, опалення.

Як змінилися тарифи за 2025 рік

Разом із тим зазначається, що з початку 2025 року найпомітніше зросла вартість послуг з обслуговування багатоквартирних будинків — на 10,3%. Крім того, підвищились тарифи на:

Утримання та ремонт житла – на 2%.

Прибирання сміття – на 1,9%.

Водопостачання – на 0,7%.

Каналізацію – на 0,6%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частині українців доведеться втричі більше платити за комунальні послуги.

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