В Украине упадут цены на ряд популярных продуктов: что подешевеет и на сколько

В июле 2025 года в Украине предполагается снижение цен на некоторые овощи – в частности, подешевеют помидоры, огурцы, картофель и лук. Также аналитики отмечают постепенное удешевление молочных продуктов. В то же время хлеб продолжит расти в цене, а заметного снижения стоимости фруктов и яиц ожидать не стоит.

Об этом сообщил в комментарии сайту "Новости.LIVE" руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий весной – в частности заморозки, сильные дожди и ветер – начало сезона овощей сместилось. Поэтому удешевление, которое обычно наблюдается уже в июне, в этом году ожидается только в июле.

"Во второй декаде июля уже будет серьезное удешевление овощной группы – огурцов, помидоров, молодого картофеля, лука", – пояснил Пендзин. Зато с фруктами ситуация хуже: из-за слабого урожая косточковых культур – черешен, вишен и абрикосов – значительного удешевления не прогнозируется. В лучшем случае, на рынки поступят ограниченные объемы из южных регионов, но цены останутся на высоком уровне.

Цены на яйца в Украине остаются стабильными в течение нескольких месяцев – средняя стоимость упаковки категории С1 колеблется в пределах 67,90-73,53 грн. Такая ситуация связана с высокой стоимостью комбикорма, который формирует до 70% себестоимости производства, а его главным компонентом является кукуруза.

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"Если кукуруза уродится хорошо – яйца подешевеют, если нет – с осени снова будет рост цен. Но в июле ожидаем определенное удешевление", – отмечает эксперт. По данным Госстата, еще в мае наблюдались первые признаки снижения цен. Этот процесс может ускориться, если фермеры активнее начнут поставлять продукцию на рынок.

Цены на молочную продукцию в Украине остаются высокими, однако с мая 2025 года наблюдается постепенное удешевление. Основная причина – переход скота на летний пастбищный режим, что снижает затраты на корма и содержание.

"В летний период цены на молочное традиционно идут вниз. В этом году ситуация не исключительная - снижение уже продолжается", – отмечает Пендзин. В то же время уменьшение цен не будет стремительным: масло, твердые сыры и кисломолочная продукция остаются дорогими, даже в сезон минимальных затрат.

В отличие от овощей или яиц, цены на хлеб и выпечку продолжают стабильно расти – ежемесячное подорожание составляет в пределах 1,3-2%. И это происходит независимо от объемов урожая.

"Сейчас мы доедаем урожай 2024 года. Как только станет понятно, сколько собрали зерна в 2025-м, тогда и можно будет говорить о новой цене на хлеб. Но снижения в июле точно не будет", – предостерегает экономист.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко выросли цены на ключевой продукт.

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