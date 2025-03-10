В Украине вскоре упадут цены на ряд продуктов: что именно подешевеет

С середины мая 2025 года украинцы могут ожидать снижения стоимости основных продуктов питания. Цены на овощи, яйца и молочную продукцию могут упасть на 5-10%, а тенденция удешевления вероятно сохранится до осени.

Об этом сообщил Дмитрий Соломчук, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, во время эфира "Ранок.LIVE". По данным Госстата, в течение года оптовые цены на продукты в Украине подскочили более чем на 20%.

Стоимость экспортной продукции выросла еще существеннее – на 33%. Наиболее ощутимое подорожание наблюдалось в таких категориях:

молочные продукты – +22%;

хлеб и хлебобулочные изделия – +15,5%;

мясо – +12%.

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На увеличение цен повлияло несколько ключевых факторов, в частности:

инфляционные процессы и общий рост стоимости товаров и услуг;

повышение цен на горючее и энергоносители;

перебои с электроснабжением, которые больше всего сказались на сфере хранения продукции;

рост логистических расходов из-за военных действий и повреждения инфраструктуры.

Самый сложный период наблюдался в ноябре 2024 года, когда массированные удары по энергетической инфраструктуре страны вызвали перебои с электроснабжением. Из-за необходимости использования генераторов существенно выросли затраты на производство и хранение продуктов, что непосредственно сказалось на их конечной стоимости для потребителей.

Когда следует ожидать снижения цен

Дмитрий Соломчук прогнозирует, что удешевление продуктов начнется ориентировочно с 15 мая 2025 года. Ключевым фактором станет появление на рынке мелких фермерских хозяйств, которые предложат продукцию по более доступным ценам. Больше всего снизится стоимость на:

сезонные овощи (огурцы, помидоры, капуста);

яйца;

молочные продукты.

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Цены будут оставаться ниже ориентировочно до сентября-октября 2025 года. После этого, из-за сезонных изменений и повышения стоимости энергоресурсов, вероятно очередное подорожание, что является традиционной тенденцией. По оценкам экспертов, баланс на рынке продовольствия будет определяться несколькими основными факторами:

поддержка малого фермерства : если государство будет способствовать развитию мелких хозяйств, это обеспечит рынок отечественной продукцией по выгодным ценам;

: если государство будет способствовать развитию мелких хозяйств, это обеспечит рынок отечественной продукцией по выгодным ценам; ситуация с энергоснабжением : при отсутствии массированных атак на энергосистему в зимний период 2025-2026 годов стоимость продуктов останется относительно стабильной;

: при отсутствии массированных атак на энергосистему в зимний период 2025-2026 годов стоимость продуктов останется относительно стабильной; инфляционные процессы: замедление инфляции и укрепление гривни помогут избежать резких ценовых колебаний.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине значительно снизились цены на популярный овощ.

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