В Украине ввели базовую помощь в 4,5 тысячи гривен: кто имеет на нее право и как оформить

1 июля 2025 года в Украине начинается пилотная программа универсальной социальной поддержки - единая ежемесячная выплата в размере 4500 гривен на человека. Новый механизм должен консолидировать различные виды помощи малообеспеченным гражданам, неработающим пенсионерам, лицам с инвалидностью и другим социально уязвимым группам.

Особенности новой системы разъяснила правозащитница по организации "Донбасс СОС" Богдана Гончар в комментарии изданию "Трибун". До этого времени разные социальные группы получали поддержку по отдельным государственным программам. Теперь все виды помощи объединяются в единую цифровую платформу, что сделает социальную систему более доступной, понятной и контролируемой.

Стандартная выплата составляет 4500 гривен ежемесячно на одного человека. Окончательная сумма может варьироваться в зависимости от общего числа членов домохозяйства, присутствия детей, пожилых людей или лиц с ограниченными возможностями. Также учитывается статус внутренне перемещенного лица, размер семейного дохода и другие получаемые социальные выплаты во избежание дублирования.

Процедура оформления помощи

Предусмотрены два варианта подачи заявления. Приоритетным методом является использование мобильного приложения или веб-платформы "Действие". Альтернативно можно обратиться в отделения Пенсионного фонда, что особенно актуально для лиц без доступа к цифровым технологиям.

Кроме заявления система автоматически анализирует имеющиеся в государственных базах сведения о доходах, составе семьи и т.д. Дополнительные документы обычно подавать не нужно.

Прием заявлений будет проходить поэтапно. С 1 июля 2025 года право подать заявление будут иметь лица, уже пользующиеся помощью малообеспеченным семьям, выплатами одиноким матерям, поддержкой многодетных семей или помощью семьям, где не выплачиваются алименты.

С 1 октября 2025 года возможность подать заявление получат все другие потенциальные получатели при условии соответствия критериям. Основными требованиями являются гражданство или законные основания для пребывания в стране, а также доходы ниже установленного минимума.

Механизм "заявления о намерении"

Это сообщение системе о желании получить помощь. После этого платформа анализирует имеющиеся данные и в случае соответствия требованиям автоматически назначает выплату.

Особенности для переселенцев

Внутри перемещенные лица могут претендовать на базовую помощь, независимо от возраста или трудоспособности. Если ВПЛ уже получает выплаты 2200 или 3000 гривен, одновременно получать 4500 гривен невозможно — нужно выбрать один вариант. Для тех, кто потерял право на предоплаты, программа становится новой возможностью получить поддержку.

Экспериментальный этап для отдельных категорий продлится с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Следующий период с 1 января 2026 года по 1 июля 2027 года предусматривает распространение программы на дополнительные группы населения.

Последующая судьба программы после 2027 года будет зависеть от результатов анализа ее эффективности.

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Преимущества и недостатки нововведения

Среди положительных аспектов программы эксперты отмечают четкий и фиксированный размер выплаты, удобство представления через платформу "Действие", индивидуальный расчет в соответствии с особенностями домохозяйства и инновационный подход к социальной политике с потенциалом долгосрочных изменений.

В то же время существуют осложнения. Программа стартует с ограниченным количеством участников, не все граждане имеют доступ к интернету или обладают цифровыми навыками. Кроме того, остается неопределенность расширения программы после 2025 года.

Эксперт из Донбасс СОС рекомендует отслеживать официальные разъяснения в приложении "Действие" и своевременно подавать документы лицам из соответствующих категорий.

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