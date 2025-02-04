В Украине ввели новые правила уплаты налогов: кого это коснется и что изменится

В Украине приняли обновленный формат налоговой отчетности по НДФЛ (налогу на доходы) и ЕСВ (единому социальному взносу), который объединяет их в общем отчете и предусматривает ежемесячную подачу. За IV квартал 2024 года отчетность подается по предыдущей форме, а начиная с января 2025 года - по новым правилам.

Об этом нововведении сообщило Министерство финансов Украины. Оно является важным для всех налоговых агентов, в частности для юридических лиц и ФЛП, осуществляющих выплаты доходов физическим лицам.

Согласно обновленным правилам, с января 2025 года налоговую отчетность необходимо подавать ежемесячно. Документы следует подавать в течение 20 календарных дней после завершения отчетного периода. Таким образом, налоговые агенты обязаны подготовить и передать отчеты по НДФЛ и ЕСВ не позднее 20 числа месяца, следующего после отчетного.

Нововведения требуют систематического представления отчетности, что будет способствовать более оперативному контролю за уплатой налогов и взносов. Это позволит быстро выявлять нарушения, обеспечивая своевременное поступление средств в госбюджет. Кроме того, нововведение минимизирует риски задержек и возможные расхождения в налоговой отчетности.

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Учитывая существенные изменения, в 2025 году введут переходный период. Налогоплательщики должны подать отчетность за IV квартал 2024 года по старой форме до 10 февраля 2025 года. Это позволит им постепенно адаптироваться к новым требованиям и подготовиться к внедрению обновленного отчетного формата.

Начиная с 20 февраля 2025 года, отчетность за январь того же года необходимо подавать по обновленной форме в соответствии с новыми требованиями. То есть, для отражения доходов, выплаченных в январе, все налогоплательщики обязаны использовать новый формат налогового расчета.

Внедрение новой формы объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ с ежемесячным представлением является составляющей налоговой реформы, целью которой является повышение эффективности контроля за бюджетными поступлениями. Благодаря регулярной отчетности государственные органы смогут оперативно выявлять нарушения и своевременно принимать необходимые меры для корректировки финансовой ситуации.

Для налогоплательщиков этот шаг способствует упрощению процедуры отчетности. Новая форма, объединяющая отчетность по НДФЛ и ЕСВ, позволяет предпринимателям и юридическим лицам подавать один общий отчет. Это значительно снижает административную нагрузку и помогает сэкономить время.

Поскольку введение новой формы налогового расчета станет обязательным в 2025 году, налогоплательщикам стоит заранее ознакомиться с обновленными требованиями и подготовить свои учетные системы к ежемесячному представлению отчетности. Благодаря этому можно избежать лишних трудностей и штрафных санкций за несвоевременное представление или возможные ошибки в отчетах.

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