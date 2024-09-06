В Украине вводят новый подход к коммуналке: как теперь оплачивать услуги

Правительство Украины приняло несколько решений, направленных на укрепление государства, включая меры по упорядочению сферы жилищно-коммунальных услуг.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Граждане Украины будут иметь доступ к электронному кабинету, где смогут просматривать тарифы и заключать договоры с поставщиками услуг.

Новая система позволит:

автоматизировать процессы;

обеспечить удобные и доступные сервисы;

улучшить учет потребителей;

эффективнее контролировать качество услуг.

"Пользователи получат электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, цены и тарифы, результаты рассмотрения своих обращений. А также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн", – сообщил глава правительства.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто может платить за коммуналку только 25% от начисленной суммы.

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