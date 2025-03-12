В Украине вырастут тарифы на воду: кто и когда почувствует изменения
После завершения отопительного сезона в Украине планируется новое повышение тарифов на водоснабжение. Местные власти устанавливают тарифы на водоснабжение, и в условиях военного положения их время от времени пересматривают.
Ожидается, что следующее повышение коснется жителей Киева. Соответствующие изменения указаны в проекте Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом пишет сайт "Экономические новости".
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Рост тарифов будет осуществлен в два этапа:
Начиная с 1 апреля 2025 года
- Водоснабжение: 17,57 грн/куб. м (без НДС).
- Водоотвод: 16,41 грн/куб. м (без НДС).
- Общая стоимость НДС: 40,78 грн/куб. м.
С 1 июля 2025 года
- Водоснабжение: 21,42 грн/куб. м (без НДС).
- Водоотвод: 17,66 грн/куб. м (без НДС).
- Общая стоимость НДС: 46,9 грн/куб. м.
Окончательное решение относительно новых тарифов еще должно быть принято НКРЭКУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, какими будут тарифы и электроэнергию и газ с 1 апреля.
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