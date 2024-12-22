В Украине вырастут цены на электроэнергию: когда и на сколько планируют поднять тарифы

С 1 июня 2025 года в Украине планируют существенно увеличить цену на электроэнергию, введя новый тариф.

Как сообщает 24 канал, ссылаясь на слова председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, стоимость может составить не менее 6,32 грн за киловатт-час.

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"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 гривны или 6,64 гривны", – отметил Попенко.

В течение ближайших лет прогнозируется дальнейшее повышение тарифов. Ожидается, что за два-три года цена может вырасти до 9 грн за киловатт-час.

Стоит заметить, что дальнейший рост тарифов обусловлен требованиями Международного валютного фонда, которые предусматривают приведение их к рыночным показателям.

Ранее мы говорили, что в Украине подорожали коммунальные услуги.

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