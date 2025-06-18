В Украине взлетели цены на мясо: во сколько теперь обойдется курятина

Стоимость курятины в Украине резко выросла. Вечером 17 июня в популярных супермаркетах килограмм филе продавали в среднем по 227,37 грн, что почти на 17 гривен больше, чем в мае.

Эксперты объясняют такое подорожание ростом цен на корма для птицы. Такую информацию в своем материале представляет Ukrainian Agribusiness Club, пишет OBOZ.UA. По словам авторов:

В ближайшей перспективе существенных изменений на рынке мяса не предвидится – сейчас существуют все условия для сохранения стабильного уровня цен.

Однако до завершения лета возможно повышение стоимости мясной продукции (не только курятины) на 5-7%.

Это подорожание может быть обусловлено ростом цен на корма, а также сокращением поголовья свиней и крупного рогатого скота.

"В течение последнего месяца на рынке фиксируется существенный рост цен на мясо. ... Существенное подорожание курятины частично объясняется повышением затрат на корма", – отмечается в сообщении.

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Какие цены на курятину в украинских супермаркетах

Согласно данным Минфина, вечером 17 июня в отдельных супермаркетах страны куриное филе предлагали по цене от 214 до 239,1 грн за килограмм. В частности:

Novus – 214 грн/кг;

Auchan – 229 грн/кг;

Megamarket – 239,1 грн/кг.

Средняя стоимость бедра составила около 139 грн за килограмм, что более чем на 12 гривен больше по сравнению с майскими показателями. В супермаркетах цены были такими:

Novus – 119 грн/кг;

Megamarket – 159 грн/кг.

Средняя цена куриной тушки достигала 117,25 грн за килограмм, что примерно на 8 гривен больше, чем в мае. В некоторых супермаркетах ее реализовывали по следующим ценам:

Novus – 109 грн/кг;

Megamarket – 125,5 грн/кг.

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