В Украинских школах изменили график летних каникул: о чем следует знать родителям и ученикам
Последний звонок уже близок, но это не значит, что сразу наступят летние каникулы. В этом году все немного иначе, и об этом следует знать учащимся и их родителям.
Несмотря на то, что каникулы начнутся чуть позже, они все равно будут длинными и веселыми. Не забудьте заранее спланировать, как вы их проведете, пишет today.ua.
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- Кабмин продлил учебный год до 28 июня.
- Это сделано, чтобы компенсировать пропущенные занятия по воздушным тревогам и другим форс-мажорным обстоятельствам.
Что это значит?
- В июне учителя смогут провести пропущенные занятия.
- Также на июнь могут быть перенесены итоговые контрольные работы и аттестация.
Когда же начнутся летние каникулы?
- Точная дата зависит от решения местных властей и школьной администрации.
- В некоторых школах каникулы могут начаться и раньше 28 июня.
- Обычно летние каникулы заканчиваются 31 августа.
Итак, ждите официального сообщения от вашей школы, чтобы узнать точную дату начала летних каникул!
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