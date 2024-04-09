В Украинских школах изменили график летних каникул: о чем следует знать родителям и ученикам

Последний звонок уже близок, но это не значит, что сразу наступят летние каникулы. В этом году все немного иначе, и об этом следует знать учащимся и их родителям.

Несмотря на то, что каникулы начнутся чуть позже, они все равно будут длинными и веселыми. Не забудьте заранее спланировать, как вы их проведете, пишет today.ua.

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Кабмин продлил учебный год до 28 июня.

Это сделано, чтобы компенсировать пропущенные занятия по воздушным тревогам и другим форс-мажорным обстоятельствам.

Что это значит?

В июне учителя смогут провести пропущенные занятия.

Также на июнь могут быть перенесены итоговые контрольные работы и аттестация.

Когда же начнутся летние каникулы?

Точная дата зависит от решения местных властей и школьной администрации.

В некоторых школах каникулы могут начаться и раньше 28 июня.

Обычно летние каникулы заканчиваются 31 августа.

Итак, ждите официального сообщения от вашей школы, чтобы узнать точную дату начала летних каникул!

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