В Укрэнерго сообщили, будут ли украинцам выключать свет на Троицу

В воскресенье, 23 июня, в Украине будут выключать электроэнергию. Однако графики отключения будут ослаблены из-за снижения потребления.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что на Троицу все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером с 19:00 до 23:00.

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"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", – говорится в заявлении НЭК.

Выключение света 23 июня. Источник: Укрэнерго в facebook.com

Добавим, что графики отключения света в вашем регионе можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Список официальных сайтов облэнерго:

Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ru

Киевская область - https://www.dtek-krem.com.ua/ru

Харьков – https://www.oblenergo.kharkov.ua/

Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/ru

Львов – https://loe.lviv.ua/

Херсон - https://ksoe.com.ua/

Винница - https://voe.com.ua/

Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ru

Запорожье – https://www.zoe.com.ua/

Житомир – https://www.ztoe.com.ua/

Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/

Ужгород - https://zakarpat.energy/

Полтава - https://www.poe.pl.ua/

Хмельницкий – https://hoe.com.ua/

Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

Николаев – https://www.energy.mk.ua/

Тернополь – https://www.toe.com.ua/

Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/

Ровно - https://www.roe.vsei.ua/

Сумы – https://www.soe.com.ua/

Черкассы – http://www.cherkasyoblenergo.com/

Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/

Ивано-Франковск - https://www.oe.if.ua/ru

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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