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Економіка

В Укренерго повідомили, чи будуть українцям вимикати світло на Трійцю

Билім Олена

В Укренерго повідомили, чи будуть українцям вимикати світло на Трійцю
Вимкнення світла 23 червня

У неділю, 23 червня, в Україні вимикатимуть електроенергію. Однак графіки відключення будуть послаблені через зниження споживання.

У НЕК "Укренерго" повідомили, що на Трійцю всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише увечері з 19:00 до 23:00.

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"При зміні ситуації в енергосистеми про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", – йдеться у заяві НЕК.

В Укренерго повідомили, чи будуть українцям вимикати світло на Трійцю
Вимкнення світла 23 червня. Джерело: Укренерго у facebook.com

Додамо, що графіки відключень світла у вашому регіоні можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Перелік офіційних сайтів обленерго:

  • Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
  • Київська область - https://www.dtek-krem.com.ua/ua
  • Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
  • Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
  • Львів - https://loe.lviv.ua/
  • Херсон - https://ksoe.com.ua/
  • Вінниця - https://voe.com.ua/
  • Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
  • Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/
  • Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
  • Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
  • Ужгород - https://zakarpat.energy/
  • Полтава - https://www.poe.pl.ua/
  • Хмельницький - https://hoe.com.ua/
  • Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
  • Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/
  • Тернопіль - https://www.toe.com.ua/
  • Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
  • Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
  • Суми - https://www.soe.com.ua/
  • Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/
  • Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
  • Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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Економіка