В Венеции был найден римскую дорогу 5 века н.э.

Итальянские археологи обнаружили древние конструкции на дне канала Трепорти в регионе Венето. Исследование, проводимое учеными под руководством Фантины Мадрикардо из Национального исследовательского совета Италии, раскрыло, что до того, как этот район был затоплен поднятием уровня моря, здесь существовал путь римской эпохи.

Об этом сообщил научный журнал "Scientific Reports".

В статье говорится, "В этом исследовании мы зафиксировали наличие подводного отрезка Римской дороги, который простирается около 1200 метров вдоль древнего пляжного гребня, который теперь находится под водами лагуны Северной Венеции."

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Ученые полагают, что эта находка может свидетельствовать о существовании великого римского поселения за несколько веков до основания и заселения Венеции, состоявшегося в V веке нашей эры.

Археологи уже давно изучают Венецию и подтверждают, что раньше на этом месте существовало римское поселение. Выяснилось, что вдоль дороги располагались разные постройки.

"Затопленная дорога, возможно, является одним из последних отрезков дороги в городе Альтинум (древний город венетов), а частью более широкой сети дорог в римской провинции Венеция и Истрия. Близость этой дороги к другим структурам, таким как оборонные башни, пешеходные дорожки, порт и частные постройки, подтверждает наличие постоянного поселения", - подчеркивают археологи.

Напомним,в Израиле были найдены артефакты, которые использовались для древних магических ритуалов.

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