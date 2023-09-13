У Венеції знайшли римську дорогу 5 століття н.е.

Італійські археологи, виявили давні конструкції на дні каналу Трепорті в регіоні Венето. Дослідження, яке проводили вчені під керівництвом Фантіни Мадрікардо з Національної дослідницької ради Італії, розкрило, що до того, як цей район був затоплений підняттям рівня моря, тут існувала дорога римської епохи.

Про це повідомив науковий журнал "Scientific Reports".

У статті говориться, "У цьому дослідженні ми зафіксували наявність підводного відрізка Римської дороги, який простягається на близько 1200 метрів вздовж давнього пляжного гребеня, який тепер знаходиться під водами лагуни Північної Венеції."

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Вчені вважають, що ця знахідка може свідчити про існування великого римського поселення за кілька століть до заснування та заселення Венеції, яке відбулося у V столітті нашої ери.

Археологи вже давно вивчають Венецію та виявляють підтвердження того, що раніше на цьому місці існувало римське поселення. З'ясувалося, що вздовж дороги розташовувалися різні будівлі.

"Затоплена дорога, можливо, є одним із останніх відрізків дороги в місті Альтинум (давнє місто венетів), а частиною ширшої мережі доріг в римській провінції Венетія та Істрія. Близькість цієї дороги до інших структур, таких як оборонні вежі, пішохідні доріжки, порт та приватні споруди, підтверджує наявність постійного поселення", - підкреслюють археологи.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли артефакти, які використовувалися для стародавніх магічних ритуалів.

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