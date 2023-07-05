В Волновахе произошла 'бавовна' в здании, где проходило заседание штаба оккупантов (фото)

В среду, 5 июля, прилетело по зданию оккупационной администрации в Волновахе (Донецкая область). Сообщается, что в момент взрыва в здании заседали местные коллаборанты.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, после 17 часов 5 июля раздался мощный взрыв и над городом поднялся столб дыма. Он уходил из здания городской администрации.

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"Прилет по зданию оккупационной администрации в Волновахе. В момент попадания "Хаймарса" там заседали коллаборанты", – пишут в соцсетях. Затем в сети показали последствия взрыва. Здание администрации повреждено, у него почти не осталось уцелевших окон.

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российские СМИ сообщили, что после удара по зданию администрации три человека получили "незначительные травмы в результате обстрела". По словам самоназначенного "врио главы ДНР" дениса пушилина, удар по зданию, вероятно, был нанесен ракетами Storm Shadow.

Напомним, Волноваха была оккупирована российскими боевиками весной 2022 года.

Ранее мы сообщали, что 5 июля прогремели взрывы в оккупированной россиянами Ясиноватой Донецкой области. Они произошли у железнодорожного вокзала. Как сообщили очевидцы, попадание было по составам российских интервентов.

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