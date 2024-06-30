В Вольнянске возросло количество пострадавших в результате российского удара (фото)

Пострадавшими в результате ракетных обстрелов города Вольнянск в Запорожской области стали 36 человек. Семеро погибли – трое мужчин, одна женщина и трое детей.

По данным Министерства внутренних дел Украины, в городе повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожены семь автомобилей.

Читайте также: Россияне ударили ракетой по девятиэтажке в Днепре: есть раненые и погибшие (видео)

"Обновлена информация по российскому удару по Вольнянску: погибли 7 человек (3 человека, 1 женщина и 3 детей). Травмированы 36 человек, среди которых 9 детей. Повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожены 7 автомобилей", – говорится в сообщении ведомства.

Последствия удара россиян по Вольнянску. Источник: facebook.com/DSNSZP

Последствия удара россиян по Вольнянску. Источник: facebook.com/DSNSZP

Последствия удара россиян по Вольнянску. Источник: facebook.com/DSNSZP

Последствия удара россиян по Вольнянску. Источник: facebook.com/DSNSZP

На месте трагедии работает мобильный пункт приёма обращений граждан. К нему можно обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в территориальное подразделение полиции или на спецлинию 102.

Коммунальные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеского удара.

Последствия удара россиян по Вольнянску. Источник: facebook.com/DSNSZP

Последствия удара россиян по Вольнянску. Источник: facebook.com/DSNSZP

Последствия удара россиян по Вольнянску. Источник: facebook.com/DSNSZP

Последствия удара россиян по Вольнянску. Источник: facebook.com/DSNSZP

Последствия удара россиян по Вольнянску. Источник: facebook.com/DSNSZP

Напомним, что российские войска 29 июня нанесли удар по городу Вольнянск Запорожской области. 30 июня в Запорожской области объявлен днем траура по погибшим.

Напомним, в ночь на 27 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия атаковала беспилотниками, а затем запустила крылатые ракеты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!