В Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе: нанесен удар с вертолета (видео)

В российском Воронеже 24 июня вспыхнул сильный пожар на нефтебазе. Над местом происшествия виден черный дым.

Об этом сообщает Теlegram-канал Воронеж #1.

Предварительно, вспышка произошла вследствие удара, нанесенного с вертолетов. Как отмечается, огонь охватил базу недалеко от улицы Ленинградской.

Отмечается, что регулярные войска России "бомбят Воронеж" и "бьют по нефтебазам", чтобы оставить силы ППК "Вагнер" без снабжения.

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Видео дня

В частности, на одном из видео пожара видно, как над горящей нефтебазой пролетает российский военный вертолет.

Напомним, армия РФ применяла ударные вертолеты для обстрела колонны вагнеровцев.

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