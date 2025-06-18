Важный совет для клиентов ПриватБанка: кому следует обновить банковскую карту

Клиенты ПриватБанка могут продолжать пользоваться банковской картой после окончания ее срока действия, в частности, путем ее перевыпуска. Это можно сделать в любом отделении банка.

При этом новую карту можно заказать с доставкой как по Украине, так и за границу. Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

"Откройте раздел "Кошелек", выберите нужную карту, а затем нажмите "Заказать карту"", – отметили там.

Еще один вариант – получить мгновенную Digital-карту через приложение "Приват24". Для этого нужно зайти в меню "Все карты", выбрать опцию "Добавить" и создать "Digital-карту".

Читайте также: Деньги под угрозой: клиентам одного из украинских банков вскоре прекратят выплачивать вклады

В банке объяснили, что с помощью этой карты можно оплачивать покупки в торговых точках через смартфон. Кроме того, карта позволяет:

совершать платежи;

снимать наличные в банкоматах ПриватБанка.

Также в банке напомнили, что на период военного положения в Украине срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен. Поэтому все карты останутся активными без ограничений для оплаты товаров, услуг и снятия наличных.

Ранее мы рассказывали, что изменится для клиентов ПриватБанка уже скоро.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!