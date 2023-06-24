Ведут к разлуке и притягивают несчастье: пять видов цветов, которые лучше не дарить

Если вы хотите порадовать свою любимую красивым букетом – полезно будет знать, какие цветы лучше не дарить. С ними связаны не очень положительные приметы и предрассудки, в которые большинство хоть и не верит, но тем не менее такой подарок может оставить неприятный осадок. От покупки каких цветов лучше воздержаться подскажет UaPortal.

Красные гвоздики

Эти цветы можно часто увидеть на кладбище, они ассоциируются с трауром и смертью. Если вы все-таки решили дарить именно эти цветы – разбавьте красные гвоздики цветами другого цвета и сорта.

Белые каллы

В последнее время они стали очень популярны у невест. Хотя во многих странах мира эти цветы считаются погребальными. И если вы не уверены, что человек нормально к этому относится, лучше откажитесь от их покупки, чтобы не потратить большую сумму денег зря.

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Ландыши

Согласно предрассудкам и приметам, ландыши нельзя дарить любимым женщинам. По приметам, они ускоряют расставание.

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Желтые цветы

Приметы говорят, что желтые цветы ведут к разлуке, поэтому их нельзя дарить женщине, с которой у вас серьезные отношения.

Сухие цветы

Согласно приметам, засушенные композиции притягивают несчастья и беды. Хотя такие цветы прекрасно смотрятся и очень долго стоят, они ассоциируются со смертью.

Напомним, мы уже писали, как выращивать розы в горшках.

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