Вероятно били 'Исандером-К': россия дважды за утро атаковала Киев

Утром 18 августа примерно в 7 часов рф предприняла попытку атаки на Киев крылатыми ракетами, вероятно используя "Искандер-К". Эта атака произошла через два часа после предыдущей.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"За два часа после попытки нанести баллистический удар, примерно в 07:00 враг атаковал Киев уже крылатыми ракетами! Предварительно, тип вооружения типа "Искандер-К", – говорится в сообщении местных властей.

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В КМВА также сообщили, что после сложных маневров над несколькими областями ракеты пытались поразить цели с южного направления, но все они были успешно уничтожены силами ПВО.

Позже в Воздушных Силах заявили, что в ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:

2 баллистические ракеты KN-23;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Также в ВС ВСУ отметили, что предварительно обошлось без человеческих потерь и пострадавших.

18 августа около 05:00 россия в третий раз за месяц нанесла баллистический удар по Киеву. Местные власти отмечают, что между каждой атакой наблюдается четкий интервал в шесть дней.

Напомним, 31 июля силы ПВО отразили самую массированную атаку россии на Украину с начала войны.

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