Вероятно незначительное ухудшение самочувствия: прогноз магнитных бурь на 20 мая

Геомагнитные бури оцениваются по шкале К-индекса — от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее влияние бури как на технические системы, так и на самочувствие людей, особенно метеозависимых.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20 мая 2025 года.

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Во вторник, 20 мая, интенсивность бурь несколько снизится до K-индекса 3,67, однако влияние еще может ощущаться. Ученые предостерегают, что данные о солнечной активности постоянно обновляются примерно каждые три часа. Наиболее достоверной остается информация на ближайшие сутки, другие прогнозы предварительные и могут меняться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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