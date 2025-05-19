Ймовірне незначне погіршення самопочуття: прогноз магнітних бур на 20 травня

Геомагнітні бурі оцінюються за шкалою К-індексу — від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніший вплив бурі як на технічні системи, так і на самопочуття людей, особливо метеозалежних.

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20 травня 2025 року.

Читайте також: На Сонці відбулися незвичайні подвійні виверження маси: чим загрожує Землі

У вівторок, 20 травня, інтенсивність бурь дещо знизиться до K-індексу 3,67, однак вплив ще може відчуватися. Науковці застерігають, що дані про сонячну активність постійно оновлюються — приблизно кожні три години. Найбільш достовірною залишається інформація на найближчу добу, інші прогнози є попередніми і можуть змінюватися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!