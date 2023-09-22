Ветеринары объяснили, что произойдет с кошкой, если кормить ее 'человеческой пищей'

Владельцы кошек могут баловать своих любимцев едой, которую сами потребляют. Это могут быть колбаса, молочные продукты, каши, картофель или супы. Однако такая "диета" может сократить жизнь животному.

Ветеринары говорят, что из-за неправильного кормления коты могут болеть и чувствовать себя нехорошо.

Отмечается, что у кошек пищеварительная система имеет общие протоки из желчного пузыря и поджелудочной железы, затем они входят в просвет двенадцатиперстной кишки, вследствие чего велика вероятность возникновения такого заболевания как "триады".

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"Нарушение функции одного органа вовлекает в патологический процесс еще и два других. У кошек есть относительная недостаточность фермента глюкоронилтрансферазы, участвующего в метаболизме медицинских препаратов", – объясняют специалисты.

Добавляется, что относительная недостаточность аргинина может привести к повышению уровня аммиака и, как следствие, к поражению почек и нервной системы.

Поэтому любая еда, которая непригодна перевариться в желудке кошек, может привести к тяжелому заболеванию.

Ветеринары отмечают, что кошку лучше кормить специально приготовленными для нее блюдами, однако никогда – едой со своего стола. Также не следует смешивать корма с человеческой пищей.

Кошкам нельзя давать изделия из муки, сладости, колбасы и копчености, а также жирные сорта мяса, рыбу, молочные продукты, жареную пищу.

"Такое питание достаточно быстро может привести к развитию мочекаменной болезни, ожирению", – добавили эксперты.

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