Виткофф и Келлог поедут в Стамбул для участия в переговорах между РФ и Украиной - Reuters

Специальные представители США Стив Виткофф и Кит Келлогг отправятся в Стамбул, чтобы принять участие в переговорах между Украиной и Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность собственного участия в этих переговорах, но деталей пока не озвучил. Об этом пишет Reuters.

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Со стороны России официальной информации по участию Владимира Путина пока не поступало.

Напомним, Трамп призвал Путина прекратить атаки по Киеву и заключить мирное соглашение.

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