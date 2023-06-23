Византийские хирурги в 14 веке умели лечить переломы челюсти золотом, руководствуясь трактатами Гиппократа.

Во время археологических работ на территории греческого форта в Западной Фракии ученые обнаружили останки византийского воина. От него остался только череп, лежавший в могиле пятилетнего ребенка.

Об этом пишет Naked Science.

По мнению ученых, воин погиб в 1380 годах во время нападения на Византию турок-османов. Вероятно, его захватили, а затем обезглавили. Умер он в возрасте 35-40 лет. Кто-то тайно положил его голову в чужое погребение.

Самое интересное, что было в этом черепе – это челюсть. Она была сломана пополам и залечена еще при жизни человека.

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Травма была получена за десять лет до смерти. Воин попал к квалифицированному врачу: изучение челюсти показало, что на ней есть остатки тонкой проволоки, которая закручивалась вокруг зубов во время заживления кости. Затем его удалили.

Вероятно, проволока была золотой, ведь на челюсти нет никаких следов. Серебро оставило бы серый налет, медь или бронза – патину. Можно заключить, что воин имел высокий статус, если мог себе позволить золото.

По мнению ученых, хирург, лечивший челюсть, возможно, следовал инструкциям Гиппократа, написавшего в V веке до нашей эры трактат о подобных травмах.

Напомним, археологи нашли три затонувших корабля на мели Скерки в Средиземном море.

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