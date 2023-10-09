Включите эту функцию духовки, чтобы меньше платить за свет

Осенью, когда происходит существенное понижение температуры, растет потребление электроэнергии. И чтобы сэкономить на платежках за свет, можно начать с кухни.

Специалисты советуют по возможности поменять электроприборы на энергоэффективные или правильно пользоваться уже имеющимися.

К примеру, благодаря одной функции в электрической духовке можно значительно уменьшить свои счета за электроэнергию. Это "циркуляция тепла", то есть включение вентилятора при приготовлении блюд.

Читайте также: Эксперты объяснили, как просто сохранить до 10% тепла в отопительный сезон

Эта функция электрической духовки позволяет горячему воздуху циркулировать, оптимально и равномерно распределяя тепло по всей духовке. Таким образом духовке не нужно будет прилагать дополнительные усилия для рассеивания тепла и, таким образом, потреблять больше энергии.

Следует обратить внимание также на одновременное приготовление нескольких блюд в духовке, что позволит сэкономить электроэнергию. Современные печи достаточно вместительны, чтобы совершить такую "операцию", но важно группировать блюда, требующие одинаковой степени нагрева. Это помогает избежать частого открывания дверцы духовки, что может привести к потере тепла и увеличению потребления энергии.

Кроме использования вентилятора и одновременного приготовления блюд важно также:

Выключать духовку за 5 минут до окончания приготовления. Нарезать пищу небольшими кусочками для более быстрого приготовления. Размораживать пищу перед приготовлением, что сокращает время приготовления и экономит энергию. . Применение этих советов поможет уменьшить потребление электроэнергии при использовании духовки и сэкономить деньги на коммунальных услугах.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!