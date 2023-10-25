Владелица сыроварни объяснила, как правильно хранить сыр: долго будет свежим

Твердые сыры, такие как чеддер, в большинстве случаев имеют относительно длительный срок хранения. Но после развертывания он может скоро испортиться даже в холодильнике.

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Хотя молочный продукт достаточно неплотно завернуть в оригинальную упаковку на несколько дней, чтобы продлить срок его годности после этого, нужно немного больше усилий. Об этом рассказала владелица сыроварения Патриция Майкельсон, сообщает Express.co.uk.

Ее главным советом было использовать целые кубики сахара. Также сыр нужно завернуть в две упаковки.

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Владелец сыроделитель советует использовать вощеную бумагу или пергамент для выпекания для первой обертки. А тогда сыр нужно положить в пластиковый контейнер, устланный увлажненным кухонным полотенцем.

Патриция порекомендовала освободить место на верхней полке холодильника, где температура лучше всего регулируется.

Кубики сахара регулируют влажность внутри коробки, что помогает сохранить сыр более свежим. Со временем они растают, и их следует заменить.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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