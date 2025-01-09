Владельцев газовых счетчиков предупредили об обязательной процедуре, которую следует выполнить

Владельцы газовых счетчиков обязаны вовремя проводить их поверку. Эту процедуру выполняет квалифицированный специалист.

Периодическая поверка счетчика обеспечивает его точную работу, отмечает UAportal со ссылкой на Госпродпотребслужбу. Без регулярной поверки счетчик может начать показывать некорректные данные, что приведет к лишним расходам на коммунальные услуги.

Стоит осознавать, что со временем любые устройства изнашивается. Специалист обследует счетчик и предоставит заключение относительно его технического состояния.

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В случае необходимости прибор могут заменить. Оператор газораспределительных сетей обязан заранее уведомить потребителя о проведении поверки.

"На период снятия счетчика газа для проведения периодической поверки оператор газораспределительных систем устанавливает счетчики газа из обменного фонда", – отмечает Госпродпотребслужба.

Стоит отметить, что поверка счетчика осуществляется бесплатно, поскольку ее стоимость уже учтена в тарифе, который потребитель оплачивает за услуги распределения газа.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько придется платить за доставку газа с 1 января.

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