Влюбленный Робби Уильямс рассказал о попытке уложить в постель Кайли Миноуг в юности

Британский певец Робби Уияльмс вспомнил, как пытался закрутить роман с коллегой по сцене из Австралии, певицей Кайли Миноуг. Об этом бывший солист группы Take That, рассказал в комментарии для DJ Скотт Миллс на Radio 2.

Как пишет The Sun, он назвал Кайли самой большой любовью. Но, по его мнению, он упустил все шансы на развитие отношений с королевой австралийской поп-музыки.

48-летний артист вспомнил общение с Кайли Миноуг и выступление в дуэте с композицией “Kids" в 2000 году.

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По его словам, в тот момент он чувствовал себя очень застенчивым и вел себя как влюбленный подросток.

"Все испортилось […], когда мне было 13 лет, когда я был рядом с ней. Это было похоже на девушку на год старше меня." Я не знаю, как с такой говорить! Но она моя любовь, моя любовь из всех влюбленных", - рассказал Уильямс на радио.

Робби также вспомнил о сенсационном уходе из Take That в 1995 году во время их мирового турне.

"Я думаю, что у меня был нервный срыв, мой первый из многих", - считает артист.

В 1996 году, вскоре после заявления Робби Уильямса об уходе, группа распалась. Другие участники Take That тоже пустились в самостоятельное плавание, но превзойти былой успех получилось только у него.

Известно, что с тех пор Уияльмс боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, опровергал в прессе свое отношение к гомосексуальности.

С 2010 года популярный артист женат на Айде Филд, которой сейчас 43 года.

17 сентября 2012 да у пары родилась дочь Теодора Роуз Уильямс. 27 октября 2014 года в семье появилось пополнение – Айда родила сына. Мальчика назвали Чарлтоном.

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