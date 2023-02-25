Во что лучше врезаться, если невозможно избежать ДТП

Далеко не всегда водитель может контролировать ситуацию на дороге. И даже если он уверен в своих силах и не сомневается в профессионализме, полностью исключать риск ДТП нельзя. Однако и в такой неприятной ситуации остается определенный выбор. Так, например, можно принять решение, куда и как лучше врезаться, если ДТП неизбежно. Рассмотрим основные советы, которые помогут избежать плачевных последствий.

Как действовать в случае неизбежной аварии

Какова основная опасность водителей на дороге? Конечно, другие водители. Конечно, есть другие препятствия в виде дорожных знаков, бордюров, заборов, столбов и других инженерных конструкций. Так куда лучше врезаться, если авария неизбежна?

Выбирая объект на дороге, который сможет принять на себя удар и смягчить последствия столкновения, следует придерживаться простых принципов. Основной критерий состоит в следующем: какой возможен вред здоровью и транспортному средству. Учитывая эти особенности, следует пытаться найти что-то наиболее мягкое и массивное – например, снежная суета, если речь идет о холодном времени года.

Видео дня

Но и здесь нужно иметь представление о том, насколько безопасно такое препятствие. Возможно, эта куча снега лежит давно и уже успела покрыться слоем льда и может сыграть с вами злую шутку, став ледяным трамплином или своеобразной кирпичной стеной, которая буквально раздавит автомобиль.

Читайте также: Нужно ли выжимать педаль сцепления при запуске двигателя

Кроме того, крайне нежелательно выбирать для столкновения бетонные конструкции (столбы, опоры) и деревья из-за увеличенных прочностных свойств и небольшую точку соприкосновения с машиной. Используйте для торможения эти помехи исключительно в тех случаях, если скорость передвижения минимальна, а возможные последствия вам понятны.

Что касается элементов дорожной инфраструктуры, то превращать их в средство остановки автомобиля нужно с осторожностью. И хотя такие конструкции проектируются с учетом максимального взаимодействия с кузовом транспортного средства, чаще они становятся своеобразным амортизатором, отбрасывая врезанную машину в другую сторону, из-за чего траектория ее движения резко меняется. К тому же дорожные ограждения представляют опасность из-за высокой вероятности того, что их отдельная часть оторвется и вроде копья пробьет кузов транспортного средства.

Что касается фронтальных аварий с легковыми автомобилями, то на скоростях до 60 км/ч они относительно безопасны при условии, что вы находитесь в относительно современном автомобиле с базовыми средствами активной и пассивной безопасности (подушки, ремни и т.п.), а также пристегнуты. В любом случае такое столкновение хотя бы сохранит вам жизнь.

Но если вам навстречу несется большой грузовик, то независимо от скорости его движения, такого контакта лучше всячески избегать. Дело в том, что грузовик имеет значительные размеры и массу, поэтому может просто раздавить вас.

Обман электронных систем безопасности

Если время принятия решения отсутствует, необходимо приступать к торможению в своей полосе, стараясь не врезаться в столбы и деревья. К тому же многие автомобилисты на инстинктивном уровне стремятся сохранить себе жизнь, забывая о находящихся в салоне пассажирах.

Если у вашей машины есть электронная система ABS, при резком торможении она попытается сохранить управляемость, что позволит откорректировать траекторию движения исходя из ситуации. Если вы знаете, что встреча со столбом неизбежна, сделайте так, чтобы машина врезалась в него лонжероном, а не центральной частью кузова.

Общие советы

Всегда старайтесь предсказать дорожную обстановку, наблюдая за соседями по потоку и пытаясь спрогнозировать дальнейшие действия, оценивая маневры. Важно научиться запоминать основные правила и оценивать, кто едет поблизости, на каком расстоянии и как быстро.

По возможности пройдите курсы контраварийной подготовки для отработки навыков вождения, выработки реакции и улучшения маневрирования. Эти умения обязательно пригодятся в потенциально критической ситуации, когда авария неизбежна.

Помните, что на дороге нет схожих ситуаций. Потому универсальные рецепты и решения отсутствуют. Одно дело, когда вы избегаете аварии на пустой трассе, и совсем другое, если речь идет о неизбежном столкновении на оживленном городском проспекте.

Всегда соблюдайте безопасную дистанцию. Старайтесь не приближаться к движущемуся перед вами автомобилю на расстояние, сравнимое с 4 секундами для торможения. Если дистанция достаточно, чтобы успеть сбросить скорость, скорее всего, вам удастся затормозить.

Соблюдайте аккуратный стиль управления, чтобы свести к минимуму риск опасных ситуаций. При адекватном скоростном режиме без необдуманных перестроек вы сможете избежать множества аварийных событий.

Будьте хладнокровны. В экстремальных случаях важно не растеряться и не поддаться панике, закрывая руками лицо или бросая руль. Важно действовать рационально и без чувств. При таком подходе шансы сохранить жизнь себе и пассажирам существенно возрастут.

Если вы не способны отключать эмоции и при управлении становится гиперчувствительным, а в стрессовых условиях совсем теряетесь, возможно, вам нужно набраться навыков у опытного инструктора и пройти своеобразные курсы повышения квалификации, в том числе отработать навыки контраварийной подготовки.

Напомним, есть несколько ошибок, наносящих вред коробке передач, их очень часто допускают не только новички, но и уже вполне опытные автомобилисты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !