Нужно ли выжимать педаль сцепления при запуске двигателя

Выжимаете ли вы сцепление при запуске двигателя? Многие на этот вопрос дадут утвердительный ответ, но немало и тех, кто категорически против этого. Между тем некоторые автомобили, например, распространенные модели Toyota, устроены так, что без нажатия на педаль сцепления их просто не заведут. Так как же быть, выжимать или не выжимать?

Попытайтесь вспомнить, кто вас приучил выжимать сцепление и как это аргументировал? Автоэксперты считают, что приведенная до автоматизма привычка пришла от наших дедушек. Те, кому пришлось ездить на карбюраторных автомобилях, знают: такие авто испытывают определенные трудности с запуском двигателя, особенно холодным. А с нажатым сцеплением стартеру легче провернуть коленчатый вал. Пожилые авто инструкторы уверяют, что при запуске сцепления нужно выжимать всегда. И многие до сих пор придерживаются этой рекомендации.

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Надо выжимать

Поклонники такого запуска двигателя объясняют это несколькими причинами. Если сцепление не выжимать, в момент пуска механизма нужно раскрутить не только двигатель, но и коробку передач. А холодное масло – густое, от этого ресурс аккумулятора тратится быстрее, растет нагрузка на стартер.

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В автошколах свой смысл, связанный с безопасностью. У начинающих водителей еще нет привычки снимать коробку с передачи после стоянки транспортного средства, и запуск с включенной передачей может привести к тому, что машина «прыгнет» на впереди стоящем авто. С выжатым сцеплением этого не произойдет. И как показывает практика, чаще всего новички скорее приучаются нажимать на педаль, чем снимать коробку с передачи.

Не нужно выжимать

Теперь рассмотрим утверждения противников, твердо уверенных в том, что выжимать сцепление перед запуском двигателя не нужно. Главный аргумент: такой способ запуска способен нанести ущерб силовому агрегату и сократить его ресурс. Речь об упорном подшипнике коленвала. Если выжать сцепление, этот элемент подвергается большим нагрузкам, на которые он не рассчитан. Кроме того, смазка до узла доходит не сразу, и какое-то время ему приходится работать не только под нагрузкой, но еще и всухую.

Неудивительно, если после таких махинаций автомобиль начнет дергаться при касании, или вы заметите, как он стал съедать масло, и появился стук в двигателе. Очень скоро это может привести к износу коренных и упорного подшипника коленвала через большой осевой люфт, и износ маслоотражателя переднего подшипника коленвала – масло попадет в сцепление.

Специалисты нажимать на педаль без надобности не рекомендуют. Особенно летом выжимать сцепление при пуске двигателя нет смысла. Но зимой, когда температура ниже 15 градусов мороза, да, нужно выжимать. Но на педаль давить не дольше 10 секунд.

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