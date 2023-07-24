Во Вьетнаме во время раскопок нашли специи, которыми пользовались древние люди 2000 лет назад

Археологи обнаружили остатки восьми пряностей на плите из песчаника из археологических раскопок во Вьетнаме, что свидетельствует о раннем принятии ингредиентов из Южной Азии и методов их использования.

Посуда, найденная в древнем селе на юге Вьетнама, размером и формой примерно с наковальней, вероятно, использовалась для измельчения специй и других ингредиентов, привычных для современного карри, пишет издание Arkeonews.

Блюда с насыщенным вкусом и ароматом благодаря сочетанию пряностей, таких как земляная куркума, гвоздика и острый имбирь, широко известные на Западе как карие, на протяжении веков были главной частью кухонь Южной и Юго-Восточной Азии, от Индии до Индонезии.

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Открытие, о котором сообщается в Science Advances, знаменует собой самый древний известный пример обработки специй в материковой части Юго-Восточной Азии. Это также свидетельствует, что тысячелетия тому назад приезжие из Индии и Индонезии могли привезти свои кулинарные традиции в регион.

При раскопках на археологическом участке Ок Эо в южном Вьетнаме Сяо-Чун Хун из Австралийского национального университета в Канберре и ее коллеги обнаружили несколько инструментов для измельчения песчаника вместе с остатками специй.

Анализ 717 зерен, извлеченных из инструментов, выявил наличие восьми различных специй: куркумы, имбиря, калгана, песчаного имбиря, корня пальца, гвоздики, мускатного ореха и корицы. Многие зерна имели признаки деформации, что указывало на то, что они были повреждены во время помола и напоминали гранулы крахмала, содержащиеся в современном порошке карри.

Поскольку Óc Eo было впервые раскопано в 1940-х годах, здесь было обнаружено большое количество артефактов, позволяющих предположить, что город когда-то лежал на перекрестке крупной торговой сети, распространившейся до Средиземного моря.

Морской торговый путь, соединявший Средиземное море с Китаем в тот же период времени, что и известный Шелковый путь, давно известен историкам. Морской путь простирался дальше на юг, соединяя культуры Юго-Восточной Азии, Ирана и современной Индии. Однако большинство доказательств базируется на письменных записях, а отсутствие вещественных доказательств усложняет исследователям проверку этих показаний.

Хотя предыдущие фрагменты, обнаруженные в других местах, предшествовали специям, изучавшимся в новом исследовании, открытие Óc Eo является первым доказательством того, что все эти специи использовались в Юго-Восточной Азии в этот период. Остатки специй свидетельствуют, что обнаруженные там каменные ступки, пестики и плиты для измельчения, скорее всего, использовались для приготовления пищи.

Напомним, палеонтологи открыли три новых вида млекопитающих благодаря найденным в Америке окаменелости.

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