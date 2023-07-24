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Во Вьетнаме во время раскопок нашли специи, которыми пользовались древние люди 2000 лет назад

Былим Елена

Во Вьетнаме во время раскопок нашли специи, которыми пользовались древние люди 2000 лет назад

Археологи обнаружили остатки восьми пряностей на плите из песчаника из археологических раскопок во Вьетнаме, что свидетельствует о раннем принятии ингредиентов из Южной Азии и методов их использования.

Посуда, найденная в древнем селе на юге Вьетнама, размером и формой примерно с наковальней, вероятно, использовалась для измельчения специй и других ингредиентов, привычных для современного карри, пишет издание Arkeonews.

Блюда с насыщенным вкусом и ароматом благодаря сочетанию пряностей, таких как земляная куркума, гвоздика и острый имбирь, широко известные на Западе как карие, на протяжении веков были главной частью кухонь Южной и Юго-Восточной Азии, от Индии до Индонезии.

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Открытие, о котором сообщается в Science Advances, знаменует собой самый древний известный пример обработки специй в материковой части Юго-Восточной Азии. Это также свидетельствует, что тысячелетия тому назад приезжие из Индии и Индонезии могли привезти свои кулинарные традиции в регион.

При раскопках на археологическом участке Ок Эо в южном Вьетнаме Сяо-Чун Хун из Австралийского национального университета в Канберре и ее коллеги обнаружили несколько инструментов для измельчения песчаника вместе с остатками специй.

Во Вьетнаме во время раскопок нашли специи, которыми пользовались древние люди 2000 лет назад

Анализ 717 зерен, извлеченных из инструментов, выявил наличие восьми различных специй: куркумы, имбиря, калгана, песчаного имбиря, корня пальца, гвоздики, мускатного ореха и корицы. Многие зерна имели признаки деформации, что указывало на то, что они были повреждены во время помола и напоминали гранулы крахмала, содержащиеся в современном порошке карри.

Поскольку Óc Eo было впервые раскопано в 1940-х годах, здесь было обнаружено большое количество артефактов, позволяющих предположить, что город когда-то лежал на перекрестке крупной торговой сети, распространившейся до Средиземного моря.

Морской торговый путь, соединявший Средиземное море с Китаем в тот же период времени, что и известный Шелковый путь, давно известен историкам. Морской путь простирался дальше на юг, соединяя культуры Юго-Восточной Азии, Ирана и современной Индии. Однако большинство доказательств базируется на письменных записях, а отсутствие вещественных доказательств усложняет исследователям проверку этих показаний.

Хотя предыдущие фрагменты, обнаруженные в других местах, предшествовали специям, изучавшимся в новом исследовании, открытие Óc Eo является первым доказательством того, что все эти специи использовались в Юго-Восточной Азии в этот период. Остатки специй свидетельствуют, что обнаруженные там каменные ступки, пестики и плиты для измельчения, скорее всего, использовались для приготовления пищи.

Напомним, палеонтологи открыли три новых вида млекопитающих благодаря найденным в Америке окаменелости.

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