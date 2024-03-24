Во время ночной атаки по командному пункту в Севастополе погибли более 30 оккупантов, повреждены три Су-27 в Бельбеке - росСМИ

В ночь на 24 марта Силы обороны Украины атаковали военные объекты оккупированному Крыму. Известно об атаке по командному пункту черноморского флота России, по месту расположения морпехов и подтверждается попадание по аэродрому "Бельбек".

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Пропагандистский Телеграм-канал "Кремлевская табакерка" информирует, что в результате масштабного ракетного удара по Севастополю атакован "хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находилось более двух десятков офицеров".

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"Также в результате падения обломков сбитых ракет повреждены три самолета Су-27 на аэродроме "Бельбек". Один из самолетов поврежден очень серьезно, два практически точно отремонтируют. Кроме того, вражеские ракеты ударили по месту дислокации наших морпехов. Там серьезные жертвы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки, к сожалению, погибли 34 военных, 11 из них - офицеры. Еще около 40 военных ранены.

Напомним, в Крыму в ночь на 24 марта сообщалось о более чем 20 взрывах в разных частях полуострова.

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