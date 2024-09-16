Водитель в пробке может получить штраф: что категорически запрещено делать

Дорожные пробки – неотделимая часть жизни жителей крупных городов. Чтобы избежать аварийных ситуаций, важно знать, как вести себя в таких условиях.

Эксперты отмечают несколько ключевых правил, которые помогут сохранить вашу жизнь и здоровье.

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Чего нельзя делать в пробке:

Агрессивная манера езды: резкие маневры, обгоны по обочине, нарушение дистанции – все это недопустимо в условиях ограниченного пространства и повышенного напряжения.

Постоянное торможение: приводит к перегреву тормозной системы и снижению ее эффективности.

Резкое торможение перед полной остановкой: такой маневр может спровоцировать столкновение с двигающимся сзади автомобилем.

Как правильно вести себя в пробке:

Соблюдайте безопасную дистанцию: это позволит вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки. Включите аварийную сигнализацию: это предупредит других водителей об остановке. Контролируйте скорость: двигайтесь плавно, избегая резких ускорений и торможений. Будьте внимательны: следите за дорожной обстановкой, сигналами других водителей и пешеходов.

Дорожные пробки – это зона повышенной опасности. Нарушение ПДД в таких условиях может привести к серьезным авариям с человеческими жертвами.

Напомним, водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар независимо от времени суток и времени года. Ранее дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия, ближний свет фар должны были быть включены с 1 октября по 1 мая.

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