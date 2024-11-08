Военные потеряли право на упрощенную процедуру бракосочетания: подробности

Военнослужащие в Украине могут подать заявление на регистрацию брака двумя способами:

Через отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС). С помощью мобильного приложения Действие.

Ранее для военнослужащих действовала упрощенная процедура бракосочетания в дистанционном формате, без необходимости присутствия невесты или жениха. Однако соответствующее постановление Кабинета Министров от 7 марта 2022 г. № 213 утратило силу 30 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Фейсбуке.

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В настоящее время военнослужащие имеют право подавать заявление на регистрацию брака непосредственно в ДРАЦС или через приложение Действие. В приложении Действие необходимо найти раздел "Брак онлайн" и выбрать "Заявление о браке".

Один из невест должен подать заявление и указать своего партнера. После этого второй жених должен подтвердить подачу такого заявления. После подтверждения заявители получат уведомление, в котором им будет предложено выбрать дату и время церемонии. О подтверждении даты ДРАЦС также сообщит через приложение Действие.

Кроме того, в Действии можно определиться, что делать с фамилией после женитьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную фамилию.

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