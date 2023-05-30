Военный из ТРО обвинил командира батальона в подрыве авто от волонтеров: что известно о скандале

Украинский военный обвинил командира батальона Андрея Селехмана в повреждении автомобиля, который военнослужащим передали волонтеры. По его информации, комбатом взорвал авто гранатой.

Он опубликовал видео горящего автомобиля и прокомментировал его так: "Пока вы там всей страной смахивает на тачки для армии, мой е*нутый поплавленный комбат их подрывает гранатой - потому что не*уй ездить ребятам. Видос от ребят из РВП".

Видео дня

На самом видео слышен голос снимающего. Муж говорит, что комбат взорвал машину, потому что военные поехали ею в Лиман за бензином для генератора.

В комментариях под видео у военнослужащего спросили, мотивировал ли комбат как-то свой поступок. Он ответил: "У нас дрочь страшная. Ребятам, которые с позиций спустились запрещены любые выезды, даже в соседний Лиман на ЧП (Новую Почту. – Ред.). Два раза в неделю разрешен выезд одного человека из подразделения. Говорят, что он снова был под наркотой, увидевшей там бухло в машине, и взорвал".

Читайте также: "Объясню на яйцах": министр обороны прокомментировал скандальную публикацию о закупке продуктов для военных

Относительно личности комбата подписчики военнослужащего сообщили, что это "Селехман Андрей Евгеньевич, 215 батальон 125 бригада". Его позывной "Мартен".

Он активный пользователь соцсети ТикТок.

"Майор Селехман Андрей Евгеньевич?? Это он?", – спросили у мужчины, он ответил: "Да, мой лучший батяня-комбат".

Через некоторое время военнослужащий, который сообщил об инциденте, записал видео, отметив, что его вызвали к комбату и забрали телефон. Он говорит, что военные, поехавшие в Лиман, обвиняют в самовольном оставлении части.

Военный также сообщил, что от него требовали записать видео с извинениями и извиниться за "клевету". Однако он избрал "честь". "От своих слов я отступать не буду, потому что есть факт действия – машина была сожжена комбатом".

В Региональном управлении Сил территориальной обороны "Запад" сообщили в комментарии "Громадському", что по этому факту проводится служебное расследование.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!