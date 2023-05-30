Військовий з ТрО звинуватив командира батальйону у підриві авто від волонтерів: що відомо про скандал

Український військовий звинуватив командира батальйону Андрія Селехмана у пошкодженні автівки, яку військовослужбовцям передали волонтери. За його інформацією, комбатом підірвав авто гранатою.

Він опублікував відео палаючої автівки та прокоментував його так: "Поки ви там усією країною скидається на тачки для армії, мій є*нутий поплавлений комбат їх підриває гранатою - ібо не*уй їздити хлопцям. Відос від хлопців з РВП".

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На самому відео чути голос того, хто знімає. Чоловік каже, що комбат підірвав машину, бо військові поїхали нею до Лиману по бензин для генератора.

У коментарях під відео у військовослужбовця запитали, чи мотивував комбат якось свій вчинок. Він відповів: "В нас дрочь страшна. Хлопцям, які з позицій спустилися заборонені будь-які виїзди, навіть у сусідній Лиман на НП (Нову Пошту. – Ред.). Два рази на тиждень дозволений виїзд однієї людини з підрозділу. Кажуть, що він знов був під наркотою, що побачив там бухло в машині, і підірвав".

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Щодо особистості комбата, підписники військовослужбовця повідомили, що це "Селехман Андрій Євгенович, 215 батальйон 125 бригада". Його позивний "Мартен".

Він активний користувач соцмережі ТікТок.

"Майор Селехман Андрій Євгенович?? Це він?", – спитали у чоловіка, він відповів: "Так, мій найкращий батяня-комбат".

За деякий час військовослужбовець, який повідомив про інцидент записав відео, зазначивши, що його викликали до комбата та забрали телефон. Він каже, що військовим, які поїхали до Лиману, закидають самовільне залишення частини.

Військовий також повідомив, що від нього вимагали записати відео з вибаченнями та перепросити за "наклеп". Однак він обрав "честь". "Від своїх слів я відступати не буду, бо є факт дії – машина була спалена комбатом".

У Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Захід" повідомили у коментарі "Громадському", що за цим фактом проводиться службове розслідування.

Тим часом користувачка Твітера Оксана Біла повідомила, що "історія зі спаленим автомобілем бійця продовжується…".

За її словами, до неї надійшов дзвінок від комбата з погрозами за те, що вона у Твітері виставила його фото і написала що це він спалив авто. "Погрожує контррозвідкою і криміналом", – додала вона.

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