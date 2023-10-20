Военный ВСУ рассказал, в какие приметы верят на фронте

Военный и поэт Павел Вышебаба рассказал о некоторых предрассудках и верованиях, существующих среди военных. Хотя многие из них воспринимаются как предрассудки, он заметил, что они важны для многих солдат, поскольку помогают сохранить психологический комфорт во время службы.

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Об этом военный рассказал в интервью на Youtube канале Маши Ефоросининой. Среди этих верований есть правило не делать публичных заявлений о том, что вам повезло. Военные считают, что такие заявления могут навлечь беду, поэтому они избегают таких комментариев.

Также многие бойцы никогда не отказываются от оберегов и памятных вещей, которые им передают родные и друзья. Даже если этих оберегов много и их тяжело носить при себе, солдаты пытаются сохранить все вручающие им ангелики и крестики.

Еще одной особенностью военных является то, что они уходят от планирования событий вперед. Павел Вышебаба делится, что он думает о будущем максимум две недели вперед, поскольку обстоятельства на передовой могут измениться очень быстро.

Эти обычаи и верования могут показаться несколько необычными, но для военных они становятся частью их жизни и помогают удерживать психологический баланс в трудные моменты во время службы.

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