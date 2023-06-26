Воины из 23 ОМБр показали ликвидацию врага в Приютном Запорожье (видео)

Бойцы из группы аэроразведки "Ясные Глаза" в Приютном Запорожской области выследили наблюдательный пункт россиян и их позиции. Враг был обезврежен.

Видео работы воинов 23-й отдельной механизированной бригады появилось в сети. Его опубликовали аналитики Deep State в своем Телеграм-канале.

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Видео дня

"Работа группы Аэроразведки "Ясные Глаза" 23 ОМБр поразила позицию ка**пов в Приютном. В отдельных ходах разведки было удалено СП противника с живой силой противника", – говорится в сообщении.

Напомним, контрнаступление ВСУ уже началось на определенных участках.

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