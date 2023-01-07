Воины ССО из минометов четко отработали по российским оккупантам под Бахмутом (видео)

Воины сил специальных операций показали очередную филигранную работу во время полномасштабной войны с россией. Да, украинские защитники четко отработали по враждебным целям под Бахмутом.

Видео опубликовали в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Такой результат возможен благодаря профессиональной работе операторов ССО.

"Четко по целям отрабатывают воины ССО Украины под Бахмутом. На видео – результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу", – говорится в сообщении.

Видео дня

Какая ситуация в Бахмуте Донецкой области

В Бахмуте Донецкой области ситуация стабильно напряженная, но вооруженные силы Украины держат оборону. Об этом рассказал военный с позывным "Киянином" в TikTok.

По его словам, тяжелые бои и штурмы продолжаются как днем, так и ночью. Враг все еще пытается продвинуться в город. Но линия обороны держится.

"Несмотря на колоссальные потери, враг пытается залезть в город, но линия обороны стоит", – сказал защитник.

Кроме этого, военный попросил беспилотники Mavic 3, выполняющих функции как разведывательных, так и ударных БПЛА. По его словам, у украинских воинов достаточно вооружения и обеспечения, но нужны беспилотники на это направление.

"За город не волнуйтесь, в городе стоят наши подразделения, город подконтролен Вооруженным силам Украины. Бахмут стоит, Бахмут держится. Было несколько "приходов" по нашей позиции, но слава Богу, все хорошо. Все казаки на своих местах, все держат позиции. Держим строй, все будет Украина", – сказал "Киевлян".

Напомним, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских захватчиков по разным направлениям. Несмотря на то, что враг пытается прорывать оборону, эти наступления остаются неуспешными по некоторым направлениям. Так, возведенная тактическая группа "Адам" показала свежее видео неудачной попытки наступления врага в окрестностях Бахмута.

Командир батальона "Волат", входящий в состав белорусских добровольцев полка имени Кастуся Калиновского, Ян Мельников записал обращение из Бахмута в Донецкой области. По его словам, наличие белорусов на фронте на стороне Украины показывает, что не все поддерживают власть де-факто президента Александра Лукашенко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!