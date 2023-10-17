Воины ССО уничтожили девять вертолетов и другую технику на аэродромах Бердянска и Луганска

Специальная операция под кодовым названием "DRAGONFLY" была осуществлена силами специальных операций Украины. ВСУ успешно наносили удары по аэродромам во временно оккупированных городах Бердянск и Луганск.

Спецоперации были направлены на убийство вражеской авиации и уничтожение военной техники, размещавшейся на этих аэродромах, а также на уничтожение складов боеприпасов. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале ССО.

Читайте также: Украинские военные уничтожили российскую пушку, разработанную еще при Сталине (эффектное видео)

По полученной разведывательной информации, вражеские силы использовали аэродромы в Бердянске и Луганске в качестве баз для своей авиации и специальной техники. Оперативные данные подтвердили наличие там большого количества военной техники и боеприпасов.

Получив подтвержденную информацию, силы специальных операций передали координаты и данные Вооруженным Силам для дальнейших военных действий. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября вражеские войска понесли серьезные потери.

По последним отчетам, на аэродромах в Бердянске и Луганске было уничтожено:

Девять вертолетов разных модификаций.

Военная спецтехника, которая располагалась на аэродромах.

Пусковую установку ПВО.

Склады боеприпасов.

Пострадали взлетные полосы аэродромов.

Состав боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра, а детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. Относительно потерь противника отчеты свидетельствуют о десятках погибших и раненых. Поисковые спасательные операции продолжаются, и тела до сих пор достают из-под завалов.

Ранее стало известно о мощном ударе по российской секретной базе в Крыму. Вблизи Джанкоя ракета попала по секретной базе спецназа российского ГРУ. В результате удара погибли 26 кафиров, ранения получили до 20 российских боевиков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!