Войска рф перейдут в оборону: командующий Нацгвардией спрогнозировал, когда

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил, что российские войска через месяц-полтора перейдут к обороне из-за потерь и ограниченных наступательных возможностей. Он подчеркнул, что украинским военным необходимо подготовиться и искать слабые места противника.

Пивненко в комментарии "Укринформу" отметил важность адаптации и изменения моделей управления для эффективной борьбы. Он также отметил, что улучшение фортификаций на передовой является приоритетной задачей для обеспечения обороноспособности позиций.

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"Следующие возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потери... Я думаю, еще месяц-полтора - и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить", – заметил Пивненко.

Командующий выразил уверенность в способности Украины выстоять при подготовке, развитии учебных центров и закупок вооружения. Важным аспектом является также создание резервов и обучение военных подразделений.

"Нужно развиваться. Если мы будем постоянно на шаг впереди и думать о будущем, то все будет нормально. Самое важное, что может быть сейчас – это подготовка, развитие учебных центров, закупки вооружения, военной техники, производство нашей страной военной техники, дронов, бронетехники, средств ПВО, ПЗРК, боеприпасов", – резюмировал командующий НГУ.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что Россия сможет воевать еще 10 лет.

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