Війська рф перейдуть в оборону: командувач Нацгвардії спрогнозував, коли

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що російські війська через місяць-півтора перейдуть до оборони через втрати та обмежені наступальні можливості. Він підкреслив, що українським військовим необхідно підготуватися та шукати слабкі місця ворога.

Півненко в коментарі "Укрінформу" наголосив на важливості адаптації та зміни моделей управління для ефективної боротьби. Він також зазначив, що покращення фортифікацій на передовій є пріоритетним завданням для забезпечення обороноздатності позицій.

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"Наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора - і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати", – зауважив Півненко.

Командувач висловив впевненість у здатності України вистояти за умови підготовки, розвитку навчальних центрів та закупівель озброєння. Важливим аспектом є також створення резервів та навчання військових підрозділів.

"Потрібно розвиватися. Якщо ми будемо постійно на крок попереду і думати про майбутнє, то все буде нормально. Найважливіше, що може бути зараз - це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів", – резюмував командувач НГУ.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що росія зможе воювати ще 10 років.

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